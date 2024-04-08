وكالة الأنباء السورية: افتتاح مبنى جديد لقنصلية إيران في دمشق

شهد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، خلال زيارته إلى سوريا التي بدأها في وقت سابق من اليوم ضمن جولة إقليمية استهلها أمس بزيارة سلطنة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره الإيراني افتتحا المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة طهران في دمشق.

كما تفقد الوزيران المقداد وعبد اللهيان أحد جرحى العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، وذلك في مشفى المواساة بدمشق.

وكان مبنى القنصلية الإيرانية تعرض لعدوان إسرائيلي بالصواريخ قبل أسبوع، وأدى إلى مقتل سبعة قيادات من الحرس الثوري الإيراني وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل.