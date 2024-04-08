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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تتوقف عن جلد الذات.. طرق سهلة

صدى البلد

يعد جلد الذات شعور طبيعي يعاني منه عدد كبير من الأشخاص خاصة عندما لا يتمكنون من تحقيق مهمة أو هدف معين.

ووفقا لما جاء في موقع Psychology Today نعرض أهم الطرق التي تساعد في التغلب على جلد الذات. 

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جلد الذات هو سلوك ضار يمكن أن يؤدي إلى مشاعر سلبية مثل انخفاض احترام الذات والقلق والاكتئاب.

إليك بعض النصائح للتوقف عن جلد الذات:

- حدد الأفكار السلبية:

انتبه إلى الأفكار التي تدور في ذهنك عندما تشعر بالندم أو جلد الذات.
حدد الأفكار غير الواقعية أو غير المفيدة.
تذكر أن الجميع يخطئ، وأن جلد الذات لن يغير الماضي.


- تحدى الأفكار السلبية:

اسأل نفسك عما إذا كنت ستقول نفس الشيء لصديق.
ابحث عن أدلة تدعم وجهة نظر أكثر إيجابية.
ذكّر نفسك بنقاط قوتك وإنجازاتك.

- مارس التعاطف مع نفسك:

تخيل أن صديقًا يمر بنفس التجربة.
ماذا ستقول له؟
عامل نفسك بنفس اللطف والرحمة التي ستعامل بها صديقًا.

- ركز على الحاضر والمستقبل:

لا يمكنك تغيير الماضي، ولكن يمكنك تعلم منه.
ركز على ما يمكنك فعله في الوقت الحالي لتحسين حياتك.
حدد أهدافًا واقعية لنفسك.

- اطلب المساعدة من الآخرين:

تحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو المعالج النفسي.
يمكن أن يساعدك الآخرون على رؤية نفسك بطريقة أكثر إيجابية.
هناك مجموعات دعم متاحة للأشخاص الذين يعانون من جلد الذات.

- نصائح إضافية:

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.
اهتم بنفسك من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.


تذكر أنك لست وحدك، وأن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من جلد الذات وبالتدريب يمكنك تعلم كيفية التوقف عن جلد الذات والعيش بحياة أكثر سعادة وإيجابية.

جلد الذات ممارسة الرياضة بانتظام ممارسة الرياضة القلق والاكتئاب الأفكار السلبية

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