قيادي في حماس يكشف حقيقة الاقتراب من التوصل لاتفاق بشأن غزة

قال القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم الاثنين، إن ما يتم سماعه في وسائل الإعلام بشأن المفاوضات واقتراب الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري، هي مناورات لا علاقة لها بحقيقة ما يجري.

أشار القيادي في حماس في تصريحات صحفية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاستجابة لأي من مطالب الحركة بشكل مطلق، لافتا إلى أن الاحتلال يريد التحكم بملف عودة النازحين إلى الشمال بحيث تكون محدودة ومشروطة.

وأضاف أبو زهري، أن العقدة الحقيقية في المفاوضات تتمثل في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان في غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يريد هدنة خلال فترة تبادل الأسرى ليواصل عدوانه بعدها علي قطاع غزة.

وقال القيادي في حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يظن أن المقاومة في حالة ضعف، وأن بإمكانه فرض إملاءاته وشروطه عليها في المفاوضات.

وعلى جانب آخر، أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات القاهرة، أنه تم إجراء محادثات مهمة للغاية في الساعات القليلة الماضية بين الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل في القاهرة.

وقال المصدر المطلع، إن المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مع حماس، يشمل تسليم إسرائيل أسماء المحتجزين الأحياء مسبقا.

أشار المصدر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مضطر إلى إبداء مرونة كبيرة خلال المفاوضات بشأن عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال غزة.

أوضح المصدر للقناة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسمح بعودة النازحين إلى شمال غزة دون إجراءات التفتيش.