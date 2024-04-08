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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 29.. حسن الصباح سجين برزة في قلعة آل موت

صدى البلد

شهدت الحلقة  ٢٩ من الحشاشين، وقوع خدعة كبيرة من برزة أوميد تجاه حسن الصباح وابنه الهادي لفرض سيطرته على قلعة آلموت. 

 

وأقنع برزك أوميد حسن الصباح أن ابنه الهادي صعد مع الملائكة إلى السماء بعدما اختفى من القلعة ورفض أي رواية أخرى لما حدث له. 

 

فقد حسن الصباح الأمل في خلافته بعدما قتل برزك أوميد ابنة الراعي وابنها الرضيع الذي كان يحضره مولانا ليكون خليفة له. 

 

وظهر حسن الصباح في نهاية الحلقة وهو في مرحلة متقدمة من العمر بعدما أعلن نفسه سجين قلعة آلموت وبرزك أوميد. 


 

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الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.


 

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين بيتر ميمي حسن الصباح عبد الرحيم كمال نيقولا معوض كريم عبد العزيز فتحي عبد الوهاب

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