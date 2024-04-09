وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه) والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

ودعاء وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين، وأن يتقبل الله (عز وجل) صيامنا وقيامنا، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم ، وأن يديم علينا جميعا فضله ، وأن يمن سبحانه وتعالى علينا بكل خير وأن يوفقنا جميعًا للمداومة على طاعته.

وتابع: وأن يفرج سبحانه وتعالى كرب أشقائنا في غزة، وأن يرزقهم الأمن والأمان في وطنهم ، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء ، وأن يمن عليها وعلى أهلها بواسع فضله ، وأن يجعل أيامها كلها أعيادًا وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليها وعلى أهلها بكل خير.