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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لسقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية في بني سويف

الصورة الاولي لسيارة
الصورة الاولي لسيارة المعدية ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، من انتشال سيارة ميكروباص من مياه نهر النيل بعد سقوطها من أعلي معدية نيلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، وقامت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث حتى الآن، فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي جثامين المتوفين لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

مصرع 5 أشخاص بينهم أطفال سقط بهم ميكروباص بالفشن جنوب بني سويف

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وتعود الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارًا ببني سويف، من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان ربة منزل وتدعى «اعتدال.ع ع» 55 سنة، وطفلها «حسين.م.ن» 5 سنوات، وطفل يدعى «يوسف.ح.هـ» 9 سنوات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.

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