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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة القومي للمرأة خلال شهر رمضان

صدى البلد

تلقى  الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً أعده فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن جهود وأنشطة الفرع خلال شهر رمضان المعظم، تضمنت عددا من المبادرات والتدريبات التى تم تنفيذها ضمن المشاركات الفاعلة لتعزيز دور المجلس في ملف تمكين المرأة، ودعم خطة المحافظة التنموية والخدمية.


وتبين من التقرير، الذى عرضته نارمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى إنتاج 13ألفا و500 وجبة غذائية جاهزة وتوزيعها على 50قرية من قرى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "مطبخ المصرية" والذي ينفذه المجلس بكافة المحافظات المصرية كمبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات فضلًا عن إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

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وبإجمالي 2578 مستفيدا من الرجال والسيدات بقرى مراكز بني سويف والواسطى وناصر ، تم  تنفيذ 30 لقاء ضمن اللقاءات التوعية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، ومركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف تحت عنوان جلسات المشورة الأسرية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية.

 

وتضمن التقرير أيضا الإشارة إلى تنفيذ 19 تدريب في مجال ريادة الأعمال للسيدات، استفاد منها 475 سيدة بقرى مراكز ناصر وبني سويف والواسطى ، هذا بجانب تنفيذ عدد من التدريبات عن التثقيف المالي يإجمالي 105مستهدف بقرى (بني صالح، بني حدير، أبوصير الملق"، و144 تدريب استفاد منها 4320سيدة بقرى المحافظة في مجال الشمول المالي خارج المجموعات.

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