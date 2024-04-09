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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: إنبي فريق بلا نجوم ويقدم نتائج جيدة ويستحق المتابعة

إنبي
إنبي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الأهلي يعاني من أزمة دفاعية واضحة في المباريات الأخيرة، وطهرت في لقاء إنبي بشكل واضح، موضحًا بأن الفريق افتقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وكولر ينظر إلى لقب الدوري أنه في المتناول.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "إنبي يقدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم سواء مع تامر مصطفى أو المدرب الحالي السيد ياسين، وهو فريق بلا نجوم، وهي تجربة تستحق المتابعة، ورغم تقديم نتائج مميزة لكن رئيس النادي يؤكد دائما بأنه لا يهمه أمر المنافسة على المراكز المتقدمة".

 

وأضاف: "أحمد عبدالقادر أصبحت فرص استمراره مع الأهلي مستقبلا صعبة، وكهربا هو المهاجم رقم 1 في النادي الأهلي ثم وسام أبوعلي وبعده موديست".

 

وأكمل: "مواجهة الأهلي ضد مازيمبي ستكون صعبة للغاية، بعيدًا عن الأمور الآخرى، ومعظم المواجهات التي تقام الساعة الثالثة عصرا تكون قوية وليست سهلة بالنسبة للفرق المصرية".

 

وزاد: "جدول الدوري المصري لا يوجد له مثيل في العالم، هناك تفاوت واضح بين عدد المباريات بين كل الأندية المصرية".

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