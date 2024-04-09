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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: روسيا والصين ستواصلان التعاون في الحرب ضد الإرهاب

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين الثلاثاء، بعد محادثات مع نظيره الصيني وانج يي إن روسيا والصين ستواصلان التعاون في الحرب ضد الإرهاب في إطار علاقاتهما التي تمر بـ"أقوى مراحلها".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله "أشكر الجانب الصيني على تعازيه فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع بضواحي موسكو في 22 مارس من العام الجاري، وعلى دعم حرب روسيا ضد الإرهاب".

وأعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن إطلاق نار على حفل موسيقي بالقرب من موسكو أسفر عن سقوط 144 شخصاً على الأقل، لكن روسيا تقول إنها تعتقد أن أوكرانيا وراء الهجوم، وهو ما نفته كييف.

وقال لافروف "تعاوننا في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما يشمل التعاون في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".

 

الهجوم الإرهابي الحرب ضد الإرهاب روسيا والصين سيرجي لافروف

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