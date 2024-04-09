أزمة في شرطة الاحتلال| ضباط إسرائيليون يرفضون تعيين أحد أقارب بن جفير مفتشًا

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن اعتراض ورفض بين ضباط كبار في شرطة الاحتلال من خطوات وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير فيما يخص الجهاز الأمني.



وأكد الضباط على أن ما يريده بن جفير ليس إلا أمرا ذا تبعات على الشرطة.



وحذروا من أن تعيين بن جفير لمقرب منه مفتشا عاما للشرطة سيفرض سيطرته عليها ما يجعلها تسير وفق رؤيته.



يأتي ذلك فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان عائلات المختطفين طالبت أعضاء الكابينت بعدم السماح لنتنياهو بنسف صفقة التبادل.



كما طالبوا بعدم السماح لسموتريش وبن جفير بإجبار نتنياهو على نسف الصفقة.