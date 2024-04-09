قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن البرامج الرقمية للقيادات التربوية

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم للبرامج الرقمية للقيادات التربوية (وكيل ومدير إدارة تعليمية - وكيل ومدير إدارة مدرسية - توجيه فني) على منصة المعلم للتدريب عن بعد خلال الفترة من تاريخ 27-3-2024 حتى 9-4-2024.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يأتي ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وموافقة زينب خليفة مدير الأكاديمية على اتاحة البرامج الرقمية للقيادات على منصة المعلم.

ونوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه نظراً لكثرة المتقدمين للبرنامج ، وحيث أن يوم 9-4-2024 يوافق اجازة رسمية ، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج ، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15 و 16 ابريل 2024 ليتمكنوا من اداء الاختبار ، علما بأنه من سبق لهم حجز اختبار يوم 9-4 عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين ، وكذلك اتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : أنه يمكن لمن يهمه الأمر الالتحاق بالبرنامج من خلال الضغط هنا

وكانت قد أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات عاجلة بشأن ترقيات المعلمين 2024، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ .

حجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن يتم التنبيه كتابياً على شاغلي وظيفة معلم أول أ فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لـ ترقيات المعلمين 2024 بمديريتهم، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/ ، لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على وظائف المعلمين "مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي" في الفترة من 17 أبريل 2024 حتى 23 مايو 2024 طبقا لتوزيع المديريات التعليمية بالمحافظات الموضحة على النحو التالي: