أسرع هدف.. أول تعليق من كريم بنزيما بعد تسجيل رقم تاريخي بالسوبر السعودي

خلال مباراة اتحاد جدة ونادي الوحدة

سجل الفرنسي كريم بنزيما أسرع هدف في تاريخ بطولة السوبر السعودي بعد 55 ثانية فقط من المباراة التي جمعت فريقه اتحاد جدة ضد نادي الوحدة.





وأكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق اتحاد جدة، أن الفوز على الوحدة والتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يعد نتاج عمل كبير من الفريق طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق عودة مثالية.

وكتب الفرنسي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس السوبر السعودي بعد هدفه المبكر في شباك الوحدة بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2013.

وحطم بنزيما رقم الكونغولي دوريس سالومو والذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر، حيث سجله في الثانية 75 من مباراة الفتح والاتحاد في النسخة الأولى عام 2013 والتي حسمها الفتح بالفوز (3 - 2).

وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية المباراة «دائماً تكون رؤوسنا مرفوعة حتى في أصعب الظروف، أعمل بجدية دائماً من أجل أن أرد في الملعب وليس بمجرد الكلام».