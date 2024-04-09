بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هند صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هند صبري، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأزرق ذا تصميم بسيط بأكمام منفصلة وناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هند صبري أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هند صبري