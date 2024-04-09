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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعنا أسلوب كريستيانو رونالدو.. أول رد من مدرب الهلال السعودي بعد الفوز على النصر

الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر

قال البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، إنه توقع طريقة لعب النصر قبل المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي والتي انتهت بانتصار الأزرق العاصمي بهدفين لهدف.

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وقال خيسوس في المؤتمر الصحافي «كنا متوقعين قيام النصر بتغيير طريقة لعبه، في إشارة إلى اللعب بخماسي في الخلف وليس رباعي، وفعلاً أصاب توقعي، حيث لعب النصر بطريقة مغايرة عن المعتاد».

وأضاف المدير الفني للهلال «كانت الكفة متساوية بين الفريقين في الشوط الأول، لكن نجحنا في فرض السيطرة بالشوط الثاني، وتمكن اللاعبون من تسجيل هدفين كما أضعنا عدة فرص مؤكدة للتسجيل».

وتعليقاً على طرد مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر، صرّح خيسوس «يظل رونالدو أحد أهم لاعبي العالم. هو بالتأكيد لم يكن معتاداً على الهزائم في مسيرته، لذلك فإنه يفتقد إلى بعض الأمور على الجانب الذهني، بالإضافة إلى امتلاكنا أفضل اللاعبين في الدفاع وهما كوليبالي والبليهي، مما يجعل الأمر صعباً أمامهم».

وأبدى خيسوس احترامه لفريق النصر مؤكداً أنه يملك عناصر معروفة على مستوى العالم، لكن فريقه نجح في إيجاد الفارق خاصة في الناحية الجماعية، مما سمح له بالتفوق في النتيجة.

وأكمل البرتغالي حديثه قائلاً «كنا أفضل من النصر على المستوى البدني في الشوط الثاني، مما جعلنا نتفوق في السيطرة والفرص وتسجيل الأهداف خلال الدقائق الحاسمة».

وتحدث خورخي خيسوس أيضاً في المؤتمر الصحافي عن جدول الهلال مؤكداً أن كل الفرق الكبيرة في العالم يكون جدولها مكتظ بالمباريات، بسبب كثرة البطولات والمسابقات المحلية والقارية والدولية، واصفاً ما يحدث بأنه قدر الهلال الذي يعتاد عليه، خاصة أنه ينافس بقوة على جميع البطولات.

وفي ختام المؤتمر، أشاد خيسوس بالكرة السعودية مؤكداً أن مباراة الهلال والنصر شهدت أجواء جميلة جداً، عكست مستوى الكرة السعودية الرفيع والمميز حالياً.

هذا وتأهل الهلال بفوزه على النصر إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر السعودي، إذ سيلاقي خصمه الاتحاد الذي فاز بدوره على الوحدة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الآخر.

النصر كأس الدرعية

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