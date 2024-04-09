عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لكل إنسان طاقة.. فرج عامر يُثير الجدل بمنشور غامض

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 وكتب فرج عامر: "لكل إنسان طاقة وإمكانيات محددة فلا تضع في حقيبتك ما لا تستطيع تحمله".
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تقام مباراة الأهلي وزد في السابعة مساء بعد غدٍ الخميس وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

 

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق زد بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل كولر على تقرير فني شامل عن فريق زد من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس.

كما يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


 

الأهلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوري المصري ة الدوري الممتاز رئيس نادي سموحة فرج عامر رئيس نادي سموحة كرة القدم بالنادي الأهلي كولر منافسات مسابقة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ترشيحاتنا

مفاجأة حول طقس أول أيام العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

6.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب دولة آسيوية

تحرك عاجل من النواب لاستدعاء 4 وزراء للبرلمان لمواجهة الفسيخ والرنجة والملوحة الفاسدة

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه عقوبة استخدام بطاقات البنوك للحصول على أموال الغير

بعد موعد نتنياهو.. إسرائيل تتخذ الخطوة الأولى نحو عملية اجتياح رفح

أسرع هدف.. أول تعليق من كريم بنزيما بعد تسجيل رقم تاريخي بالسوبر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ