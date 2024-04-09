لكل إنسان طاقة.. فرج عامر يُثير الجدل بمنشور غامض

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر: "لكل إنسان طاقة وإمكانيات محددة فلا تضع في حقيبتك ما لا تستطيع تحمله".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تقام مباراة الأهلي وزد في السابعة مساء بعد غدٍ الخميس وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق زد بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل كولر على تقرير فني شامل عن فريق زد من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس.

كما يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



