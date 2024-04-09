محمد سعده: تجار مصر لن يتخلوا عن واجبهم للعبور من الأزمة الاقتصادية

هنأ محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء الغرفة من تجار ومنتسبين ومؤدي خدمات، الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله علي مصر بالخير واليمن والبركات، وهي في سلام وأمان

وقال رئيس غرفة تجارة بور سعيد، إن عيد الفطر هذا العام يأتي متزامنا مع بداية الولاية الثالثة للرئيس السيسي، والذي جدد العهد والوعد لجموع المصريين بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يعمل هو وحكومته علي بذل الجهد للخروج من الأزمة الاقتصادية وعودة الاستقرار لأسعار والسوق المصرية حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته وأعلنته الحكومة وتعمل علي تنفيذه.

وأكد سعده، أن جميع تجار مصر بشكل عام، وتجار بور سعيد بشكل خاص لم يتخلوا أبدا عن واجبهم الوطني والمجتمعي تجاه بلدهم والمواطن المصري للعبور إلى الاستقرار والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت بالفعل في الانتهاء بشكل تدريجي بعد الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بداية من تحرير سعر صرف الدولار والقضاء علي السوق السوداء، وهو ما ساهم في القضاء علي نقص السلع وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



ودعا سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، التجار والمواطنين العمل بجد من أجل رفعة الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره...