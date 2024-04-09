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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة..كيف تتجنب التعب في العيد؟

الكركديه
الكركديه

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

تستعد ربات البيوت لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة..

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

يستعد الجميع بعد انتهاء شهر رمضان للاحتفال بعيد الفطر وتناول الاكلات المختلفة والكعك والحلويات ولذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل  العيد، للابتعاد عن الاسهال والتلبك المعوي وزيادة الوزن وكل الآثار السلبية التي نشعر بها في العيد .
 

بدون مجهود .. طريقة بسيطة لتنظيف السجاد قبل العيد

مع انتهاء فصل الشتاء وشهر رمضان وقبل العيد تستعد كل ربة منزل لإجراء بعض التعديلات المنزلية ومن أهمها تنظيف السجاد والمنزل احتفالا بالعيد فهي تعتبر من الطقوس الأساسية فى أغلب المنازل .


أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم؟

هناك بعض الأبراج التي تشتهر بالعناد وصعوبة التخلي عن حقوقهم، إليك قائمة ببعض الأبراج التي قد تُعتبر عنيدة وعزيمتها قوية، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday:

تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة.... بعد انتشاره على السوشيال ميديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تنصح بتطبيق ماسك الكركديه مع حلول عيد الفطر، بهدف الحصول على بشرة صافية وخالية من أي شوائب.

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