نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة..كيف تتجنب التعب في العيد؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تستعد ربات البيوت لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة..

يستعد الجميع بعد انتهاء شهر رمضان للاحتفال بعيد الفطر وتناول الاكلات المختلفة والكعك والحلويات ولذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل العيد، للابتعاد عن الاسهال والتلبك المعوي وزيادة الوزن وكل الآثار السلبية التي نشعر بها في العيد .



مع انتهاء فصل الشتاء وشهر رمضان وقبل العيد تستعد كل ربة منزل لإجراء بعض التعديلات المنزلية ومن أهمها تنظيف السجاد والمنزل احتفالا بالعيد فهي تعتبر من الطقوس الأساسية فى أغلب المنازل .



أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم؟

هناك بعض الأبراج التي تشتهر بالعناد وصعوبة التخلي عن حقوقهم، إليك قائمة ببعض الأبراج التي قد تُعتبر عنيدة وعزيمتها قوية، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تنصح بتطبيق ماسك الكركديه مع حلول عيد الفطر، بهدف الحصول على بشرة صافية وخالية من أي شوائب.