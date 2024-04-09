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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا

جوارديولا يتغزل في لاعب ريال مدريد قبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي

جوارديولا
جوارديولا

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي  لمواجهة ريال مدريد الاسباني  في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الليلة . 
 

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وفي مؤتمر صحفي مدح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جود بيلينغهام، هداف ريال مدريد قائلا “بيلينغهام؟ ما يجعله يصنع الفارق هو عقله. إنه يمر بموسم متميز. لاعب شاب وواعد وأمامه مستقبل كبير”

ويقضي بيلينغهام موسمه الأول مع ريال قادماً من بروسيا دورتموند، ويعيش لاعب الوسط الإنجليزي حالةً من التألق، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفاً رغم الغياب عن عدة مباريات بسبب الإصابة.

وكان سيتي قد تعادل 1-1 مع ريال في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال العام الماضي، قبل أن يفوز الفريق الإنجليزي برباعية نظيفة إياباً ويحرز اللقب لأول مرة على حساب إنتر ميلان.

وقال مدرب برشلونة السابق: «لا يمكن الحضور إلى هنا (مدريد) والسيطرة على اللعب. يجب أن نحاول إلحاق الضرر بريال مدريد ونحاول تسجيل الأهداف».

ويعتقد جوارديولا أن سيتي يملك أفضلية في انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، لأنه سيخوض مباراة إياب دور الثمانية على أرضه في مانشستر.

وقال جوارديولا: «الفوز على ريال مدريد مرتين متتاليتين بالطريقة نفسها ليس بالأمر السهل. لكن المباريات هنا (في برنابيو) تستغرق وقتاً طويلاً».

وإلى جانب المنافسة بقوة على الدفاع عن اللقب الأوروبي، لا يزال سيتي داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال وليفربول.

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