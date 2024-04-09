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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تبادل التهانئ والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.


تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس، أسقف الجيزة، والأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا صموئيل، أسقف طموة وتوابعها، والأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير أنور، راعى الأقباط الإنجيليين، والوفود المرافقة لهم، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب المحافظ  عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وقد حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال اللقاء على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وكان فى استقبال الوفود والقيادات الكنسية رفقة المحافظ هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

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