طرح كميات من الدواجن والسلع في منافذ الزراعة بالبحر الأحمر

واصلت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تقديم خدماتها للجمهور عبر منافذها المنتشرة على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتوفير الدواجن ومنتجاتها واللحوم والبقوليات والألبان وغيرها من طلبات المواطنين.

وتفقد المهندس محمود عبد العاطي، مدير مديرية الزراعة، منافذ بيع السلع الغذائية التابع لاتحاد المجالس الزراعية بمديرية الزراعة، ومعاينة المنتجات المعروضة من حيث الكميات والأنواع ومدة الصلاحية.

ويتم توفير السلع الغذائية بكميات مختلفة، وبيض المائدة طبقا للطلب، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية لضبط سعر السوق، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك.