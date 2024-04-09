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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد من الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي ويشيد بانضباط المنظومة

صدى البلد

تفقد وفد من وزارة  والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، للوقوف على انضباط سير العمل  ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات  عيدالفطر المبارك.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وفد الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، الوفد  الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل زيارته المفاجئة بتفقد سيارة الإسعاف المتواجدة أمام المستشفى، حيث اطلع على التجهيزات والمستلزمات الطبية المتواجدة بها، وشدد على الأطباء والفرق الطبية بسرعة مغادرة أي سيارة إسعاف بعد توصيل المريض، حتى يتسنى لها إنقاذ أرواح أخرى، بما لا يعيق سير منظومة العمل الإسعافية، حيث كانت السيارة تنقل مريضا يعاني من غيبوبة سكر لتلقي العلاج اللازم، واستمر تواجدها داخل المستشفى، لمدة ساعة بأكملها.

وتابع "عبدالغفار" أن الوفد تفقد قسم الطوارئ واطمأن على حالة المرضى المحجوزين تحت الملاحظة،  كما تفقد قسم العظام والجراحة، والرعاية المركزة ، وكذلك  تفقد وحدة السكتة الدماغية، ووحدة رعاية القلب واستمع إلى تقرير طبي مفصل عن الحالات والإجراء الطبي المتبع معهم، كما حرص على الاستماع إلى المرضى حيث اثنوا على الخدمات الصحية المقدمة  بالمستشفى.

ولفت "عبدالغفار " أن الوزير اطلع على جدول التشغيل بالمستشفى والذي يتضمن جدول بمواعيد ونوبتجيات المديرين المناوبين و كذلك جداول تشغيل أطباء الطوارئ والتمريض طوال فترة أيام عيد الفطر المبارك، وأشاد بانضباط العاملين وتواجدهم على رأس العمل، موجها برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتكثيف العمل لتقديم خدمة طبية عاجلة وفائقة للمرضى المترددين على المستشفى التي تخدم ما يزيد عن ألفي مريض يوميا، كما أطمأن على توافر أجهزة القسطرة القلبية والأشعة المقطعية، موجها بضرورة توفير جهاز  أشعة الرنين المغناطيسي ضمن أعمال التطوير الجارية.

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