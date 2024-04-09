أماكن التنزه المجانية في الغردقة.. استمتع بأفضل الأماكن السياحية دون تكلفة خلال العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تستعد مدينة الغردقة لاستقبال عدد كبير من السياح العرب والأجانب الذين يسعون للاستمتاع بأجواء الربيع الساحرة وجمال شواطئها الرملية البيضاء. وبالرغم من الافتراضات الشائعة بأن الأماكن الترفيهية في الغردقة تتطلب تكاليف مرتفعة، إلا أن هناك العديد من الأماكن التي يمكن للجميع الاستمتاع بها مجانًا، وتوفر تجارب ممتعة للسياح والمواطنين على حد سواء.

الممشيات والمناطق الترفيهية المجانية:

ممشى الغردقة السياحي:

يعتبر ممشى الغردقة السياحي واحدًا من أشهر الوجهات الترفيهية في المدينة، حيث يتمتع بإطلالات ساحرة على البحر ويضم العديد من الكافيهات والمحال التجارية، ويمكن للجميع الاستمتاع بالمشي هنا مجانًا.

ممشى شيرى:

يقع في قلب مدينة الغردقة ويعتبر وجهة مفضلة للعائلات، حيث يضم مناطق للجلوس واللعب للأطفال، ويوفر فرصة للاستمتاع بجو ساحر وتجارب ترفيهية مجانية.

ممشى الأحياء بشمال الغردقة:

يعتبر مكانًا جديدًا ومثيرًا للاستكشاف، حيث يضم مساحات خضراء وبازارات وكافيهات، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي فيه دون دفع أي تكاليف.

ممشى النصر (ممشى الغلابة):

يقع في شارع النصر الرئيسي ويعتبر مكانًا هادئًا ومريحًا للجلوس والاستمتاع بجمال الطبيعة، ويتوفر به مرافق مجانية للاستخدام العام.

المناطق السياحية الأخرى:

شاطئ وكورنيش ميريت:

يعتبر مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالمياه الصافية والمشي على الكورنيش دون دفع أي رسوم.

مارينا اليخوت:

توفر تجربة فريدة لمشاهدة اليخوت والسفن البحرية بجانب الاستمتاع بالمطاعم والكافيهات.

كورنيش وشاطئ فلفلة:

يوفر فرصة للاستمتاع بالمشي على الكورنيش ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

مسجد الميناء الكبير:

يعتبر معلمًا سياحيًا بارزًا يمكن زيارته واستكشافه دون دفع أي رسوم.

باختيار أماكن التنزه المجانية في الغردقة، يمكن للزوار والمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد والترفيه دون أي تكاليف مرتفعة، وتجربة أفضل ما تقدمه المدينة من جمال طبيعي وتراث ثقافي.