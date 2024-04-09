آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن موعد زكاة صف الفطر حيث اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، وهما، الرأي الأول: حيث يرى فيه الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة».



واستدلوا أصحاب هذا الرأي بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات».

واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت لزكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابقة، تفيد بأنه أولا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.

كما تفيد بأنه إذا أخرها حتى يخرج الناس من صلاة عيد الفطر، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

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