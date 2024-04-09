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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتفعيل تكليفات محافظ مطروح للتصالح فى مخالفات البناء

رزق جالى نصر الله،
رزق جالى نصر الله، عضو مجلس النواب

أشاد النائب رزق جالى نصر الله، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بحرص وجهود اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الإسراع فى تنفيذ وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس خالد عبد الله عيسى، نقيب المهندسين بمطروح.

وطالب "جالى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، المسئولين بمحافظة مطروح بالإسراع فى تنفيذ تكليفات المحافظ بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال أعداد المهندسين الذين ستتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية، مع توافر الإمكانيات الفنية لتيسير إجراءات العمل.

وشدد على ضرورة حسم هذا الملف لتقنين أوضاع البناء على مستوى المحافظة، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن تكليفات محافظ مطروح جاءت فى توقيت مناسب للغاية وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها إصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء هذا الملف، مطالباً جميع الأجهزة المعنية بالتفاعل بإيجابية مع هذا الملف.


وناشد النائب رزق جالى نصر الله جميع مواطنى مطروح سرعة التقدم بطلبات التصالح الخاصة بالعقارات المملوكة لهم لتقنين أوضاعهم. 

وطالب الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتصدى بكل حسم وقوة لجميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ورصد جميع المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وكان اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، عقد اجتماعًا بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية، ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كل المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.

رزق جالى نصر الله محافظة مطروح محافظ مطروح مخالفات البناء

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