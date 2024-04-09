بإجمالي 250.. الكويت تسحب جنسيتها من 3 أشخاص

خلال 5 أسابيع..

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادرها، صدور مرسوم جديد - اليوم الثلاثاء - بسحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص " رجلان وامرأة"، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة.

ونص المرسوم أيضا علي سحب الجنسية من الأشخاص الثلاثة وممن يكون قد اكتسبها عنهم بطريق التبعية.

وأشارت القبس الى أن إجمالي المسحوبة جنسياتهم ارتفع إلى 250 شخصاً خلال 5 أسابيع.

وأوضح المصدر أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الجنسية منذ تدشين الخط الساخن للإبلاغ عن المزوِّرين والمزدوجين في 15 مارس 2024 وحتى أمس ارتفع إلى نحو 509 بلاغات.

وألمح المصدر الى ان الفترة القادمة ستشهد صدور قرارات جديدة بسحب جنسيات - ستصدر تباعاً بعد عطلة العيد- حيث تواصل اللجنة العليا للجنسية العمل على فحص وتدقيق الملفات بكل حيادية وتدرس جميع المستندات والوثائق وسيتم رفع القرارات بسحب جنسية جميع المزورين والمزدوجين ومن حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتدليس والتلاعب.

وجدد المصدر التأكيد على صدور توجيهات قيادية بعدم التهاون في ملف الجنسية واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية الجنسية الكويتية من العبث.