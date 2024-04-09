لبحث الصفقة مع حماس.. مجلسا وزراء الحرب والحكومة السياسية يجتمعان الليلة بإسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلسا وزراء الحرب والحكومة السياسية الإسرائيلية، سيجتمعان مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في حين لم يعلق أي مسؤول على القضايا التي تبحث في مفاوضات القاهرة حتى الآن.

وبينما أعربوا في حكومة الحرب الإسرائيلية عن استعدادهم لتقديم تنازلات كبيرة، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس، فأنه من المتوقع بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" حدوث خلافات حادة في الرأي في الحكومة العامة الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات، من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة "حتى الآن، لم يتلق أعضاء الحكومة الموسعة معلومات حول المفاوضات والتنازلات الجارية، لكن التقارير الأجنبية تعرض اثنين من المطالب الرئيسية القادمة من حماس: إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في إسرائيل، ومنح ممر معين لعودة النازحين إلى شمال غزة.