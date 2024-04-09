موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد في الدوري المصري

أغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، صفحة مباراة إنبى التي أقيمت مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولى، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة زد اف سى.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس، المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.