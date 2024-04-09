أمين الفتوى: أصحاب التدين الكمّي أفكارهم فاسدة وشيطانية وطبقية

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا نرفض أصحاب التدين الكمّي، ولكن لا نقبل أفعالهم، لأن أفكارهم فاسدة وشيطانية وطبقية.



وتابع الورداني خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التدين المصري أحد حصون التدين للمسلمين جميعا، لأن الشخصية المصرية واسعة تتميز بأنها لا تضيق بأي ثقافة ومن ثم قادرة على الابتكار.



واختتم الورداني أن جملة "خمسة وخميسة" تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله وليس عن الشرك، وتعني الخمس آيات لسورة الفلق بالإضافة لسورة الناس التي يتعوذ بهما الإنسان من الحسد.