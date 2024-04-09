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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

مترو
مترو

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو الملك الصالح.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش ، بالإضافة إلى إستقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الإتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولاً لنفق الملك الصالح والإستبقاء على حركة المرور .

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

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