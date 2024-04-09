السينمائيون: حق عرب أعاد صورة الحارة والشارع المصري

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا تشيد فيه بمسلسل حق عرب والمخرج إسماعيل فاروق بعد تقديمه صورة إيجابية للحارة الشعبية.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها: السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل حق عرب هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي.

وأضاف النقابة في بيانها: دراما كتبت بحب للمؤلف محمود حمدان وقدمها للجمهور في رؤية إبداعية للمخرج إسماعيل فاروق، وكل من شارك في عمل أضاف الكثير للدراما برعاية شركة إنتاج لم تبخل بشيء على خروجه بالشكل الناجح سينرجي بقيادة حسام شوقي.

واختتمت النقابة بيانها، قائلة: هناك فريق عمل من المتميزين وهم مدير التصوير جلال الزكي؛ مهندس الديكور أحمد الحوشي مهندس الصوت محمد مصطفى مكساج طارق علوش مونتاج محمد عبد المنعم استايلست ملك ذو الفقار.

مسلسل "حق عرب" شارك في بطولته أحمد العوضي، ، دنيا المصري ، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.