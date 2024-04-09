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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد سير العمل بمستشفى برج البرلس | صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة تفقدية، مستشفى برج البرلس المركزي؛ للاطلاع على سير العمل داخل أقسامها المختلفة وتوفير الخدمة الصحية للمرضى والمترددين.

بدأ «شقوير» جولته بتفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الحضان، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم العناية المركزة. 

وتابع جولته بالمرور على الخدمات المركزية بالمستشفى، مثل مطعم المستشفى، ووحدة تعقيم الأدوات الطبية، ووحدة معالجة الغسيل الكلوي، والمغسلة.

وحرص وكيل الوزارة على زيارة المرضى الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وحرص على الاستماع إلى احتياجاتهم وذويهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وأكد الدكتور شقوير على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على مستشفى برج البرلس، مع الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشدداً على أهمية استمرار جولات المتابعة لجميع المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.


رافق وكيل الوزارة، خلال جولته، الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى برج البرلس.


تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بكفاءة وفعالية.

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الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الاستقبال والطوارئ الخدمة الصحية الغسيل الكلوى العناية المركزة المرضى الفلسطينيين صحة كفر الشيخ رفع درجة الاستعداد عيد الفطر المبارك

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