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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات مش حتخليك تندم إنك اشتريته.. هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد

صدى البلد

بإمكانيات مميزة وبسعر معقول يمكنك شراء هاتف" Xiaomi 14 Ultra  وهو هاتف جديد من شاومي، لالتقاط صور عالية الجودة والوضوح ويعد الهاتف خيارًا مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي.

وفقا لموقع .91mobiles. يعمل هاتف “ Xiaomi 14 Ultra  ”بأحدث معالجات من كوالكوم، أما عن شاشة الهاتف فتأتي بمواصفات قوية، وبطارية كبيرة ويدعم الشحن السلكي السريع، 

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يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra   من أفضل هواتف أندرويد  في الأسواق في الوقت الحالي

يأتي الهاتف بتصميم مشابه للطراز السابق" Xiaomi 13 Ultra" ويدعم مقاومة الماء والغبار ويضم الهاتف  شاشة أما عن شاشة هاتف مشرقة وكبيرة تمتاز بسطوع تبلغ ذروته 3000 شمعة في المتر المربع.

تمتاز شاشة هاتف  “ Xiaomi 14 Ultra  ”فياتي  بدقة عالية؛ إذ تبلغ دقتها 1440 3200 بكسل وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا،و تقنية (+HDR10) و (Dolby Vision)

يضم هاتف Xiaomi 14 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم الكاميرا الأساسية مستشعر LYT-900 من سوني، وهو من أحدث وأفضل المستشعرات. 

هاتف Xiaomi 14 Ultra تقنية HDR10 الشحن السلكي الشحن السلكي السريع هواة التصوير التصوير الفوتوغرافي

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