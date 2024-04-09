بالصوت العالي.. البرهان يحدد ثلاثة تواريخ لا عودة لها في السودان

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي، قائد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء ، العزم على طرد آخر متمرد وخائن من أرض السودان وتطهير كل بقعة دنسها التمرد، في إشارة إلى ميليشيات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، في منتصف شهر أبريل من العام الماضي 2023 وتسببت في مقتل آلاف السودانيين إلى جانب هجرة ونزوح الملايين إلى دول الجوار.

وفي كلمته بمناسبة حلول عيد الفطر قال البرهان " أؤكد لكم أبناء السودان أننا عازمون وماضون سوياً في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣".

وأضاف الفريق البرهان "أقولها بالصوت العالي: لا عودة لما قبل ١٥ أبريل ۲۰۲۳ ولا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ولا عودة لما قبل أبريل ۲۰۱۹".

واستهل رئيس المجلس السيادي السوداني كلمته قائلا "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أتم لنا شهر رمضان الكريم

الشعب السوداني الأبي الكريم

كل عام وأنتم وجيشكم بخير

كل عام وأنتم أكثر تلاحماً وتماسكاً وقوة".

وأضاف "كل عام وسندكم ودعمكم للقوات المسلحة أقوى وأكبر، نسال الله الكريم أن يتقبل شهداء معركة الكرامة وشهداء أبناء وطني الذين ضحوا ليكون الوطن ولنبقى نحن نستكمل مسيرة الدفاع عنه".

وتابع "التحية لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين".

واختتم كلمته بالقول "الشعب السوداني الأبي.. نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، الأن فقط ؛ معركة الكرامة، معركة الوطن، نقطة سطر جديد".