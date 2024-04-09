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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول بري وزيادة القتال.. اعلام الاحتلال يعلن كارثة جديدة لغزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش وضع تقييمات للجبهة الشمالية تتضمن زيادة وتيرة القتال والدخول البري وإمكانية إطلاق حرب متعددة الجبهات.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر رد حماس على الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي لصفقة الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إن حماس قدمت "عرضا جديا للغاية" للتوصل إلى هدنة واتفاق رهائن "يجب قبوله".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أنه "يمكن لحماس أن تنهي كل هذا على الفور وتتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يفيد سكان غزة ويعيد الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل

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