عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ85 والبوري بـ145.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

صدى البلد

يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك الطازجة والمملحة خلال عيد الفطر المبارك.

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق العبور. 

أسعار الأسماك البلطي 

سعر السمك البلطي 1 تراوح بين 75 و 79 جنيها في الجملة ليصل إلي للمستهلك ما بين 85 و90 جنيها للكيلو 

txt

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

txt

تراجع مستمر.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

سعر الأسماك البلطي 2 تراوح بين 70 و73 جنيه ليصل إلي أسواق التجزئة ما بين 80 و85 جنيها للكيلو. 

وتراوح البلطي الاسواني بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر الفيلية البلطي بين 50 و 250 جنيها

وسجل سعر قشر البياض ما بين 100 و 160 جنيها. 

وتراوح سعر البياض الأملس بين 80 إلى 120 جنيها. 

وتراوح سعر القراميط  بين 35 و 65 جنيها للكيلو 

تراوح سعر السمك المكرونة الخليجي بين 65 و95 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر السمك المكرونة السويسي ما بين 75 و135 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر السمك الموسى بين 180 و 400 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكابوريا ما بين 40 و240 جنيها.

وتراوح سعر السمك المرجان ما بين 70 و90 جنيها للكيلو 

وسجل سعر السمك الدنيس ما بين 150 و 230 جنيها للكيلو.

 

 أسعار الجمبري 

تراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 520 و620 جنيها للكيلو 

سجل سعر الجمبري ١ ما بين 400 و500 جنيه للكيلو 

وبلغ سعر الجمبري 3 ما بين 100 و 250 جنيه للكيلو 

سعر الاسماك البوري

وتراوح سعر السمك البوري بين 95 و145 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البوري2 ما بين 75 و85 جنيها للكيلو. 

وسجل سعر السمك القاروص بين 80 و160 جنيها. 

 

 

الاسماك عيد الفطر المبارك أسعار الاسماك والمأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي أسعار الأسماك البلطي الجمبرى البوري سعر الأسماك اليوم سعر السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

موضوعات متعلقة

تراجع مستمر.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

هالة السعيد: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القاهرة بخطة 23/2024

تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2024

وزيرة التخطيط تهنئ مصر للتأمين لحصولها على أعلى درجة ائتمانية من مؤسسة عالمية

880 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب بالأسواق الآن

استثناء المشروعات متناهية الصغر من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

ترشيحاتنا

السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري للتهنئة بعيد الفطر

بايرن ميونيخ يضرب أرسنال بهدفين في الشوط الأول

الأهلي والزمالك في ورطة| 9 غيابات من قطبي الكرة في مباراة القمة.. وحضور 20 ألف مشجع

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.. يوم الجائزة الكبرى

قمة نارية| تقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي في الشوط الأول

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نواجه صعوبات بشأن الحزمة الـ14 للعقوبات على روسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ