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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: غرفة عمليات لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف خلال عيد الفطر

قلعة صلاح الدين الأيوبي
قلعة صلاح الدين الأيوبي

شكلت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن إنضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

السياحة والآثا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للأثار الدكتور محمد إسماعيل خالد السياحة والاثار المتاحف والمواقع الأثرية الفطر المبارك المجلس الاعلى للاثار المواقع الاثرية أيام عيد الفطر المبارك

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