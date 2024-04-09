بقرار بايدن.. الولايات المتحدة تعلن تمديد العقوبات على روسيا لمدة عام

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد عدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام، مشيراً إلى الأنشطة الخارجية الضارة لحكومة روسيا.

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، فإن الأنشطة الخارجية الضارة للحكومة الروسية ترتبط بـ الجهود المزعومة لتقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ومؤسسات ديمقراطية في الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها؛ والانخراط في وتسهيل الأعمال السيبرانية الخبيثة، وتمكين الأنشطة ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها؛ لتعزيز واستخدام الفساد العابر للحدود الوطنية للتأثير على الحكومات الأجنبية؛ لمتابعة أنشطة خارج الحدود الإقليمية تستهدف المنشقين أو الصحفيين؛ لتقويض الأمن في البلدان والمناطق ذات الأهمية للأمن القومي للولايات المتحدة؛ وانتهاك إن المبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية للدول، لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وقال جو بايدن في بيان البيت الأبيض: "قررت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 14024 فيما يتعلق بالأنشطة الأجنبية الضارة المحددة لحكومة الاتحاد الروسي".