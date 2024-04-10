بلينكن: نعمل مع تل أبيب ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية بالقطاع|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في غزة حال إطلاق حماس سراح المحتجزين

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه "قد يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة يمتد لأسابيع إن أطلقت حماس سراح المحتجزين.. وإسرائيل جاهزة لذلك"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بـ 220 مليون دولار.. تدشين مشروع سياحي وسكني غرب القاهرة |تفاصيل

عرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقريرا تلفزيونيا عن إنشاء فندق فيرمونت بمشروع "صن كابيتال"، وهو أحد أهم المشروعات السكنية بغرب القاهرة.

بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، :" نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الصداع العنقودي أو النصفي (المجرين) ليس خطيرا؛ لكن الصداع المصاحب للقيء وزغللة العين فإن خطر.

المجاعة تلوح بالأفق.. الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل غزة

أكدت الأمم المتحدة، أن إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة والمجاعة تلوح في الأفق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

مدرس كيمياء ولعيب كورة.. ذكريات محمد رياض قبل دخوله الفن

قال الفنان محمد رياض إنه لم يكن لديه رغبة في دخول نجله عمر مجال الفن نهائيا.

كواليس تعرض لأول مرة لمقلب رامز جاب من الآخر.. شاهد

عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم التي تحمل رقم 30، من برنامج رامز جاب من الآخر، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، لقطات مجمعة من كواليس حلقات برنامج المقالب.

بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يعلن استهداف ‏‏موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ‏‏موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: ألمانيا لا تزال تدعم إسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة

أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن الدعم الألماني موجه بشكل أساسي لإسرائيل، ونركز على جلب الانتهاكات الألمانية أمام المحكمة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.