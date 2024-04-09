البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في غزة حال إطلاق حماس سراح المحتجزين

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه "قد يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة يمتد لأسابيع إن أطلقت حماس سراح المحتجزين.. وإسرائيل جاهزة لذلك"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض:" الزيادة الكبيرة في المساعدات المقدمة إلى غزة أمر جيد لكنها ليست كافية".

وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض:" رد حماس على اقتراح التهدئة غير مشجع حتى الآن".

وتابع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض:" نتابع التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بوعوده فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة"، وهواجسنا ما زالت مستمرة فيما يتعلق بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية .. وسنرد حسبما يقتضي الأمر".

واكمل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: نتابع ما ستكشفه الأيام القادمة فيما يتعلق بالسماح لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

