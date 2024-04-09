لن نصمت.. رئيس وزراء أيرلندا الجديد يفتح النار على إسرائيل بسبب غزة

أدان سيمون هاريس، رئيس وزراء أيرلندا الجديد، الجرائم التي تقوم بها إسرائيل وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعهد "بعدم الصمت" عن الحرب.

وقالت هاريس للمشرعين في البرلمان الأيرلندي، في أول كلمه له بعد انتخابه رئيسا جديدا لوزراء أيرلندا: "في غزة، نشهد كارثة إنسانية، ونرى أطفالا ونساء ورجالا أبرياء يتضورون جوعا ويذبحون".

وتابع هاريس: "لم نلتزم الصمت إزاء الأعمال الإرهابية التي لا تغتفر التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر، كما لا يمكننا أن نلتزم الصمت إزاء رد الفعل غير المتناسب من جانب الحكومة الإسرائيلية".

ووعد رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد، بأن أيرلندا "ستلعب دورها" في "المساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم" في الجيب المحاصر.

ويأتي ذلك بعد خطاب اللاذع الذي ألقاه هاريس الأسبوع الماضي أمام نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال هاريس: "يا رئيس الوزراء نتنياهو، الشعب الأيرلندي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا من ذلك، نحن نشعر بالاشمئزاز من أفعالك".

وكانت أيرلندا واحدة من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية في غزة، حيث وصف رئيس وزراء أيرلندا السابق، ليو فارادكار، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام".