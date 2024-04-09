بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يعلن استهداف ‏‏موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
كما أعلن حزب الله استهداف موقعي رويسات العلم والرادار الإسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.
فيما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم ناري على تموضعٍ لجنود الاحتلال" الإسرائيلي" ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط الجنود بين قتيل وجريح.