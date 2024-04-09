بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يعلن استهداف ‏‏موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ‏‏موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أعلن حزب الله استهداف موقعي رويسات العلم والرادار الإسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم ناري على ‌‏تموضعٍ لجنود الاحتلال" الإسرائيلي" ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح.