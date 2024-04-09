الأهلي والزمالك في ورطة| 9 غيابات من قطبي الكرة في مباراة القمة.. وحضور 20 ألف مشجع

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تقترب موعد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من دوري NILE لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر جماهير الكرة المصرية مباراة مشوقة بين نادي الأهلي والزمالك، والتي يتطلع الفريقان من خلالها لكسب النقاط الثلاث وتحسين وضعيتهما بجدول المسابقة، ومن المقرر يحصل الفريق الذى سيتوج بالدورى المصرى على 5 ملايين جنيه مكافأة من رابطة الأندية المصرية، بينما يحصل كل فريق شارك في المسابقة على مليون جنيه.

غيابات النادي الأهلي

ومن المقرر أن يغيب عدد من لاعيبة النادي الأهلي عن مباراة القمة مع نادي الزمالك، وهم 6 لاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب إصابات مختلفة للاعيبة تمتد لفترات تتخطى مواجهة القمة.

وتشمل غيابات النادي الأهلي كلًا من: "حسين الشحات، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور".