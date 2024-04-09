سوليفان: لا يوجد دليل على تقديم الصين مساعدة عسكرية لروسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 إن البيت الأبيض لم يجد أي دليل يشير إلى أن الصين قدمت مساعدة عسكرية مباشرة لروسيا.

وأوضح سوليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ليس لديها مثل هذه المعلومات حقًا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن مساهمة الصين في صناعة الدفاع الروسية تشكل مصدر قلق.

وتابع سوليفان: "أعربنا عن قلقنا بشأن مساهمة الصين في المجمع الصناعي العسكري الروسي، والذي يبدو لي أن وزير الخارجية أنتون بلينكن تحدث عنه بشكل مقنع للغاية في أوروبا الأسبوع الماضي".