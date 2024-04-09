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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة جريئة لـ نسرين طافش تخطف الأنظار.. صور

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، داخل سيارتها بإطلالة صيفية جريئة مرتدية توب عاري الكتفين ومكشوف الصدر وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، ونالت إعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٣٠٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٣٠٨

وتتميز نسرين طافش، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

ويُعرض حاليا للنجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم . 

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

 

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٣٠٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٣٠٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٩_٢٠٣٢٣٥

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