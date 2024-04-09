أبو الليف عن تجاربه العاطفية: حبيت كتير ويارب مراتي ما تزعل مني

تحدث المطرب نادر أبو الليف، عن حياته العاطفية، قائلا: مريت بتجارب عاطفية كتير جدا، وحبيت كتير جدا، ويا رب مراتي ما تزعل مني لو عرفت مش هتأكلني".

واسترجع نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: العديد من الذكريات في حياته الشخيصة، لافتا إلى أنه عاش قصة كفاح مؤلمة كلها شقاء وتعب معقبا: "مكنتش لاقي آكل" وكان لدي إصرارا كبيرا على النجاح والتفوف.

تابع: "كنت بقعد على الرمل في البحر والدنيا بتشتي وادعي ربنا والحمد لله استجاب لدعائي وطرحت أول ألبوم لي، لا يمكن أنسي أيام التعب والمرمطة وبعتز بيها وعملت في جميع المهن.



