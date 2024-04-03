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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"أم التنانين": مذنب نادر يزين سماء نصف الكرة الشمالي

صدى البلد

يمكن رؤية مذنب نادر ذو قرون سابقة، أطلق عليه علماء الفلك اسم "أم التنانين"، الآن بعد غروب الشمس في نصف الكرة الشمالي.

يكمل هذا المذنب من "نوع هالي"، والمعروف رسميًا باسم المذنب 12P / Pons-Brooks، دورة واحدة حول الشمس كل 71 عامًا. 

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، فإن آخر مرة مر فيها بالأرض كانت في عام 1954.

يبلغ عرض نواة المذنب، الذي يبلغ حجمه مدينة، 10.5 ميل (17 كيلومترًا) ويدور حول الشمس بشكل بيضاوي.

 كشفت الملاحظات الحديثة للمذنب عن دوامة خفية من الضوء تحيط بقلبه المتجمد.

مثل معظم المذنبات، يتكون 12P / Pons-Brooks من الجليد والغبار والصخور، وله أيضًا رأس أخضر اللون. 

ويرجع ذلك إلى احتواء المذنبات على جزيئات الكربون ثنائية الذرة - ثنائيات من ذرات الكربون ملتصقة ببعضها البعض - التي تصدر ضوءًا زمرديًا عند تعرضها للشمس.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذا الجسم السماوي متميزًا هو أنه مذنب بركاني بارد، مما يعني أنه ينفجر بانتظام، ويقذف محتويات قلبه الجليدي في الفضاء، مما يجعل المذنب يبدو أكثر إشراقًا من المعتاد.

 في يوليو الماضي، رصد العلماء المذنب ينفجر لأول مرة منذ 69 عامًا، وفي ذلك الوقت، نبتت له قرون أكسبته لقب "المذنب الشيطاني".

جعلت الانفجارات السابقة المذنب يبدو وكأنه يرتدي زوجًا من القرون، ويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود شق من الجليد أو الصخور داخل المذنب أدى إلى انقسام عمود ejecta المتجمد إلى قسمين. ومع ذلك، فقد افتقرت الانفجارات القليلة الماضية إلى هذه الميزة.

 واختارت وكالة الفضاء الأوروبية بدلاً من ذلك لقب "أم التنانين"، حيث يعتقد أن المذنب هو الجسم الأم لدش النيزك الصغير "kappa-Draconids"، والذي ينشط سنويًا بين 29 نوفمبر و 13 ديسمبر.

في 21 أبريل، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الشمس، وفقًا لما ذكرته صحيفة USA Today، مما يؤدي إلى ظهوره الأكثر سطوعًا في السماء. 

ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له من الأرض في يونيو. ومع ذلك، في تلك المرحلة، لن يكون مرئيًا في نصف الكرة الشمالي، كما أشارت وكالة الفضاء الأوروبية. وأفضل وقت لمراقبي السماء في نصف الكرة الشمالي لرؤيته هو أوائل أبريل، وفقًا لبيان الوكالة.

وقال بول شوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، ودافيد فارنوكيا، مهندس الملاحة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا، لشبكة CNN في رسالة بريد إلكتروني مشتركة: "سيضيء المذنب قليلاً مع اقترابه من الشمس، ويجب أن يكون مرئيًا للعين المجردة منخفضًا في الغرب بعد حوالي ساعة من غروب الشمس".

واقترحوا: "يجب أن تذهب إلى مكان بعيد عن أضواء المدينة مع إطلالة واضحة على الأفق الغربي". "سيكون من المستحسن استخدام منظار ثنائي العينين حيث قد يكون من الصعب تحديد موقع المذنب بدونها."

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