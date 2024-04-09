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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارات لنقل المصلين لساحات صلاة العيد بدمياط الجديدة

صلاة العيد
صلاة العيد

وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، الدعوة لسكان مدينة دمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمصلى بساحة الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

أضاف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة  ، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز،  جارى إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها ، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

 

كما وجه رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة ، تحذير إلي سكان المدينة والوافدين إليها والمترددين علي شاطيء البلاج بعدم النزول إلي مياه البحر لعدم توافر خدمة الإنقاذ علي الشاطئ خلال إجازةعيدالفطرالمبارك ، حفاظاعلى أرواح المواطنين ، موضحاأن خدمات الإنقاذ على الشاطئ تبدأ عملها بدايةموسم الصيف إعتبارامن 1/6/2024 وتنتهي مع نهاية أخر ضوء يوم 30/9/2024 .

ونوه رئيس الجهاز ، إلى أنه تيسييرا على سكان مدينة دمياط الجديدة فإن خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع مستمرة طوال ايام عيد الفطر المبارك بمقر المركز التكنولوجي لمرفق مياه الشرب بمبنى الجهاز.

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