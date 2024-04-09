الولايات المتحدة تعلن عن مبيعات عسكرية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مبيعات عسكرية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لدعم أنظمة صواريخ هوك لأوكرانيا وفقا لما نشرته “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الامريكي المنتمي للحزب الجمهوري إريك شميت، اليوم الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية تعتزم الطلب من الكونجرس الأمريكي مخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

وأوضح السيناتور الأمريكي أنه خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، طلب شميت من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن توضيح المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يود البيت الأبيض تخصيصها لمساعدة أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وتابع شميت في بيان له: "تم إخبار أعضاء هذه اللجنة أنه قد يكون هناك طلب آخر بقيمة 100 مليار دولار".