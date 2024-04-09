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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 30.. محمد عز يحاول قتل نضال الشافعي

صدى البلد

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 30 والاخيرة  من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث ومنها ، محاولة عبد القوي “ محمد عز ” قتل سعيد “ نضال الشافعي ” بعد ان اكتشف انه اصيب بعجز بسبب العملية التي اجريت له وتم ايداعه في السجن . 

جري الوحوش الحلقة 29.. محمد عز ومحمود حجازي يستخدمون بصمة نضال الشافعي

جري الوحوش الحلقة 27.. محمود حجازي يجري العملية لمحمد عز ونضال الشافعي

أبطال مسلسل جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش  بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

 

 

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

جري الوحوش فادية عبد الغنى محمود حجازي مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي

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