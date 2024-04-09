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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 29.. محمد عز ومحمود حجازي يستخدمون بصمة نضال الشافعي

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، كان أبرزها قيام عبد القوي “ محمد عز ” بالاتفاق مع نبيه “ محمود حجازي ” بالحصول علي بصمة شقيقهما المريض سعيد “ نضال الشافعي ” لبيع أملاكه إلى الأول ، مقابل عدم فضحهما على اجراء العملية الجراحية . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش  بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

 

 

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

 

 

 

 

جري الوحوش الهام وجدي حسنى شتا عايدة رياض فادية عبد الغنى محمود حجازي نضال الشافعي

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